Петренко: Якщо керівництво НАЗК не піде у відставку добровільно, їх відправить у відставку Рада

Міністр юстиції України Павло Петренко заявляє, що якщо керівництво Національного агентства з питань запобігання корупції не піде у відставку добровільно, то це може бути здійснено через зміни до законодавства.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час брифінгу після засідання уряду.

"Спосіб легальний відправки у відставку даних осіб, якщо вони добровільно це не зроблять, буде оперативне прийняття в парламенті змін до закону, який визначить нову структуру керівних органів НАЗК і запустить процес призначення через конкурс фактично нового керівництва НАЗК", - пояснив міністр, коментуючи заяву голови НАЗК Наталії Корчак, що вона не збирається у відставку.

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На уточнююче запитання, чи будуть змінювати склад всього НАЗК чи лише керівництва, Петренко сказав, що роботу державних службовців, які там працюють, буде оцінено новим керівництвом.

"Мова йде про переформатування структури керівного органу. Тобто, це має бути одноособове керівництво", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, раніше сьогодні прем'єр-міністр Володимир Гройсман на засіданні уряду закликав усіх членів НАЗК піти у відставку через неспроможність організувати роботу Єдиного реєстру електронних декларацій - система не працювала кілька днів.

Друга хвиля електронного декларування закінчується 31 березня, а за умисне неподання декларації передбачена як адміністративна, так і кримінальна відповідальність.

Голова Національного агентства з питань запобігання корупції Наталія Корчак заявила, що не піде у відставку.

"Є просто небажання, щоб наш орган працював", - стверджує вона.