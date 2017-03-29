У Криму фіксуються порушення за всіма статтями Європейської конвенції з прав людини – член Меджлісу

Член Меджлісу кримськотатарського народу, редактор інформаційного агентства "Кримські новини" Гаяна Юксель заявляє, що на території Криму продовжують фіксуватися порушення за всіма статтями Європейської конвенції з прав людини.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала під час прес-конференції.

"У цьому випадку про півострів ми говоримо як про територію страху, беззаконня. Про територію, де панує свавілля і як і раніше порушуються права людини", - сказала Юксель.

Вона зазначила, що "якщо взяти Європейську конвенцію з прав людини, то ми побачимо, що нині на території півострова фіксуються і продовжують фіксуватися порушення за всіма статтями Конвенції".

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За словами Юксель, звіти правозахисників, юристів, міжнародних організацій, які так чи інакше стежать за подіями в Криму, "не припиняють рясніти фактами і поповнюються новими і новими відомостями".

Вона також наголосила, що в'їзд на півострів для багатьох міжнародних організацій, моніторингових місій і журналістів як і раніше закритий.

"Вже зараз, після трьох років, статистика, яка представлена на півострові, має такий вигляд: це 11 осіб вбитих за час окупації, в перші дні окупації... це 15 зниклих безвісти", - сказала Юксель і додала, що понад 40 осіб перебувають у місцях позбавлення волі.

Крім того, вона відзначила численні факти порушення прав людини в Криму і порушення численних кримінальних справ.

"У цій канві порушень прав людини окремо стоїть така стаття або такий пункт, як заборони на в'їзд. Окупаційна влада почала широко використовувати цей механізм відразу після того, як окупувала півострів", - сказала Юксель і додала, що першими, хто отримав заборони на в'їзд до Криму, були політики, активісти і ті, хто відкрито говорив про своє ставлення до окупації.

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За її словами, така злочинна норма дуже широко використовується.

"Коли говорять і запитують, чому кримські татари не звертаються до ЄСПЛ, чому немає цих справ, чому не ініціюються такі судові розгляди, - ми можемо відповісти: вони є, вони ініціюються, вони розглядаються, вони перебувають у судовому провадженні", - зазначила Юксель.

Зокрема, як зазначив радник голови Меджлісу кримськотатарського народу, громадський діяч Ісмет Юксель, якому також було заборонено в'їзд до Криму, його справу зараз передано і прийнято ЄСПЛ. "Ми очікуємо її розгляду в Європейському суді з прав людини", - сказав він.

Юксель також зазначила, що конкретної статистики щодо заборони в'їзду до Криму немає, але на цей момент відомо про близько 20 таких випадків.

