Заборона Меджлісу: Чубаров заявив про підготовку позову до ЄСПЛ проти Росії

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив сьогодні під час брифінгу.

Чубаров зазначив, що позов подадуть найближчим часом, щойно адвокати підготують відповідні документи.

За його словами, йдеться про грубе порушення одного з основоположних міжнародних актів - Декларації ООН про права корінних народів.

Чубаров нагадав, що українські владні структури висловили жорстку позицію щодо рішення Верховного суду Росії.

“Сьогодні ми очікуємо заяви відповідних міжнародних правозахисних організацій”, - сказав він.

Говорячи про діяльність Меджлісу в цих умовах, Чубаров нагадав, що ще в квітні було прийнято рішення про координацію діяльності Меджлісу кримськотатарського народу в умовах надзвичайного режиму, де було зафіксовано надання повноважень восьми членам Меджлісу і лідеру кримськотатарського народу Мустафі Джемілєву, якого рішенням введено до складу особливої наради.

Чубаров зазначив, що до вчорашнього дня всі рішення ухвалювалися після обговорення з членами Меджлісу і він їх оформляв як голова Меджлісу.

Тепер, за його словами, зі вступом в силу рішення Верховного суду РФ про заборону діяльності Меджлісу він не зможе у відкритий спосіб залучати до обговорення членів Меджлісу, бо це загрожуватиме їм ув’язненням на термін від 2 до 10 років.

В той же час Чубаров наголосив: “Ніхто не зможе через заборону діяльності Меджлісу заборонити боротьбу кримських татар за свої права”.

Він підкреслив, що з сьогоднішнього дня всі рішення будуть ухвалюватися в Києві.

На уточнююче запитання журналістів, скільки членів Меджлісу покинули його лави через тиск, Чубаров зазначив, що жоден, але “були і є випадки, коли люди фактично протиставили себе Меджлісу”.

Він зазначив, що раніше було призупинено діяльність трьох членів Меджлісу, а 22 вересня - ще трьох членів Меджлісу.

За його словами, йдеться про шістьох членів Меджлісу, діяльність яких призупинена, оскільки виключити їх зі складу Меджлісу неможливо, бо за положеннями, членство у Меджлісі може бути припинено або у випадку смерті, або за рішенням Курултаю. Але в нинішніх умовах провести Курултай неможливо.

Чубаров не виключає, що російські окупанти можуть почати переслідувати членів Меджлісу за їх діяльність ще до набуття чинності рішення суду про заборону Меджлісу.

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“Ризик, загроза зараз безпосередньо нависла по відношенню до 2,5-3 тис. людей - це всі члени Меджлісу різних рівнів”, - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 26 квітня 2016 року підконтрольний РФ так званий «Верховний суд Криму» визнав Меджліс кримськотатарського народу екстремістською організацією і заборонив його діяльність на території РФ.

Мін'юст РФ також включив Меджліс кримських татар до переліку організацій, діяльність яких припинена у зв'язку із здійсненням ними екстремістської діяльності.

29 вересня Верховний суд РФ визнав законною заборону Меджлісу кримськотатарського народу в тимчасово окупованому Криму.

Під час дебатів прокурор, обгрунтовуючи необхідність заборони Меджлісу, заявив, що головною провиною цього представницького органу кримських татар є те, що його лідери не визнали анексії півострова і добиваються його повернення до складу України.