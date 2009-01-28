Тимошенко призначила міністрам додаткове побачення

Кабінет Міністрів України щочетверга проводитиме додаткове засідання.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО, відкриваючи сьогодні чергове засідання уряду.

«У четвер у нас буде спеціальне засідання уряду щотижня, на якому заслуховуватимуть обласні державні адміністрації щодо головних масштабних інвестиційних проектів, які за пропозиціями ОДА зараз необхідно в прискореному режимі реалізовувати і створювати для них абсолютно сприятливі умови», - сказала вона.

При цьому голова уряду наголосила, що особлива увага на спеціальних засіданнях уряду приділятиметься проектам, пов`язаним з енергозбереженням, з диверсифікацією, з реформою житлово-комунального господарства.

«А також інші інвестиційні проекти, пов`язані з розвитком промислового комплексу країни, житловою і транспортною галузями. Я думаю, що це дасть серйозний поштовх для реалізації тих інфраструктурних проектів, які роками не можуть подолати бюрократичні перешкоди», - наголосила Ю.ТИМОШЕНКО.