Кріль вважає, що Тимошенко не пройшла випробування

Партія “Єдиний центр” закликає уряд Юлії ТИМОШЕНКО піти у відставку через прорахунки в економічній політиці.

Про це повідомляє прес-служба партії з посиланням на заяву лідера “Єдиного центру” Ігоря КРІЛЯ.

"Криза для урядів більшості держав світу стала випробовуванням на професійність та відповідальність. У тих країнах, де уряди не змогли адекватно відреагувати на виклики, вони подали у відставку", – заявив І.КРІЛЬ.

Політик нагадав, що ще у грудні у відставку подав уряд Бельгії, а вчора - Ісландії. "Це є яскравим прикладом одного з головних правил функціонування демократичної влади - за свої прорахунки треба відповідати. На жаль, від нашого уряду такого чекати не варто. Не зважаючи на те, що економічна криза у нас розгортається найшвидшими темпами у світі, Ю.ТИМОШЕНКО звинувачує будь-кого, лише не себе", – зазначив депутат.

На його думку, саме через бажання уникнути відповідальності за крах української економіки прем`єр ініціювала конфлікт навколо голови НБУ. "Безвідповідальність українського уряду дуже добре видно у порівнянні з його європейськими колегами. Вони йдуть у відставку, якщо припустилися помилок, а у нас розвал економіки виливається лише у шквал нових прес-конференцій, самовихвалянь та пошуків, на кого б звалити вину за свій провал", – наголосив лідер “Єдиного центру”.