Прес-секретар Кучми: запровадження рубля на окупованій частині Донбасу порушує Мінські угоди

Українська сторона Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі знову нагадала Російській Федерації, що запровадження рубля на тимчасово окупованих територіях Донецької й Луганської області порушує Мінські угоди.

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Про це на своїй сторінці в Facebook після засідання учасників групи написала прес-секретар екс-президента України - представника України в ТКГ Леоніда Кучми Дарка Оліфер.

"Українська сторона ще раз звернула увагу: визнання на території Росії документів, виданих самопроголошеною владою ОРДЛО; захоплення державних і приватних підприємств України, а також іноземних компаній на непідконтрольній Україні частині Донбасу і запровадження рубля на території ОРЛО; псевдоуказ про кордон ОРДО – всі ці дії стали грубими порушеннями Мінських угод і змусили Україну обмежити переміщення вантажів через лінію дотику. Чергові спроби Держдуми Росії внести зміни до законодавства РФ, спрямовані на подальшу легітимізацію квазідержавних процесів в ОРДЛО, ми розцінюємо як чергову спробу торпедування Мінського процесу", - заявила прес-секретар Кучми.

Також вона повідомила, що в рамках засідання Тристоронньої контактної групи українська сторона порушила питання про неухильне дотримання українського законодавства на території ОРДЛО.