У Луцьку поліція повідомила про пошкодження приміщень російських банків і банкоматів

У Луцьку поліція розслідує факти умисного пошкодження невідомими приміщень банків та банкоматів.

Як повідомила УНІАН старший інспектор сектору комунікації Головного управління Нацполіції у Волинській області Анна Павловська, сьогодні, 29 березня, о 04.00 до поліції надійшла інформація про те, що невідома особа розбила вікно в приміщенні відділення банку на проспекті Волі.

Також через 15 хвилин надійшла інформація про пошкодження 4-х вікон іншого банку, також розташованого на проспекті Волі.

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З банківських установ нічого не зникло. Збитки встановлюється.

Крім того, за словами Павловської, поліція сьогодні зафіксувала ще три випадки пошкодження майна банківських установ. Близько 5.00 на вулиці Степана Бандери невідома особа пошкодила екран банкомату, вбудованого у приміщення відділення банку. А о 13.20 невідомі облили червоною фарбою два банкомати на вулиці Волі. Сума збитків встановлюється.

Начальник ГУ Нацполіції у Волинській області Петро Шпига зазначив, що йдеться про відділення російських банків «Сбербанк», «Промінвестбанк» і «Альфа-банк».

Наразі відкрито кримінальні провадження за ч. 1 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна), проводяться заходи щодо встановленню осіб, причетних до скоєння злочинів. Санкція статті передбачає до трьох років позбавлення волі.