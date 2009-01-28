Богатирьова поїхала до Давосу заради двох заходів Пінчука?

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Раїса БОГАТИРЬОВА відбула до м. Давос (Швейцарія) для участі у Всесвітньому економічному форумі.

Як повідомили УНІАН у прес-службі апарату РНБО, очікується, що 29-30 січня Р.БОГАТИРЬОВА проведе зустрічі в рамках Круглого столу з питань благодійності та відвідає Український ланч. Обидва заходи цього року проводитиме Фонд Віктора Пінчука.

Прес-служба зазначає, що це “одні з найбільш значимих міжнародних подій поза межами України, де світова еліта має можливість з перших вуст дізнатися про тенденції в українському політичному, економічному та інвестиційному середовищі”.

В ході цих заходів буде обговорено вплив світової кризи на Україну та Східну Європу та можливі перспективи і шляхи її подолання.