7 фармацевтичних компаній підозрюють у змові про підвищення цін на ліки

Антимонопольний комітет України назвав сім компаній, яких підозрює в різкому необгрунтованому підвищенні цін на ліки.

Про це пише газета «Дело» (№8(761) від 29 січня 2009 року).

Серед порушників - оптові постачальники фармацевтичних препаратів з двох регіонів: київські «Оптима-фарм», «ВВС», «Альба Україна», «Аптека - Біокон», «Інтерфарм», а також дніпропетровські «БаДМ» і «Вента».

За словами державного уповноваженого АМКУ Юрія ГОЛОВОЧАНСЬКОГО, цей список може поповнитися. Ким саме, чиновник не уточнює. «Розслідування ще не завершене, тому я не можу розкривати всі подробиці», - сказав він.

Як зазначають в АМКУ, завершиться слідство, ймовірно, у березні.

Зі свого боку, в.о. голови АМКУ Олександр МЕЛЬНИЧЕНКО зазначив, що мотивом для початку слідства став різкий стрибок цін на медикаменти 7-8 жовтня 2008 року. «Ціни на деякі препарати стрибнули відразу на 50%», - сказав О.МЕЛЬНИЧЕНКО. При цьому він уточнив, що всі сім компаній піднімали ціни на різні ліки і у різний час.

За його словами, розслідування ускладнюється тим, що компанії не йдуть на контакт із відомством. «Декілька компаній не надали інформацію, яку запитав комітет», - сказав він. Покарання, яке можуть понести компанії, - штраф у розмірі 10% від річної виручки.

Зі свого боку, компанії, які АМКУ викрив у змові, заявляють про необгрунтованість звинувачень, пише газета. «У наших діях АМКУ побачив змову, хоча її і бути не могло, - заявила начальник юридичного відділу «Альба Україна» Тетяна ГАРБУЗОВА. - Всі одночасно і однаково реагували на ситуацію, яка складалася в країні». За словами постачальників імпортних медикаментів, різкий стрибок цін відбувся після зростання курсу долара.