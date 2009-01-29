Томенко підозрює, що Партія регіонів готує сценарій розпуску Ради

Заступник голови Верховної Ради України Микола ТОМЕНКО вважає, що проведення позачергових виборів до парламенту досі залишається одним із пріоритетів діяльності фракції Партії регіонів.

Таку думку він висловив сьогодні у коментарі кореспонденту УНІАН.

“Дострокові вибори до цього часу залишаються одним з пріоритетів фракції Партії регіонів”, - сказав він.

За словами М.ТОМЕНКА, на сьогодні ні для кого не є таємницею, що “радикальна частина фракції Партії регіонів, так звана група прихильників “РосУкрЕнерго” відстоює позицію щодо проведення дострокових виборів до ВР перед проведенням чергових виборів Президента України».

Заступник голови ВР нагадав, що саме фракція Партії регіонів ініціює розгляд питання на початку першого пленарного тижня наступної сесії парламенту щодо висловлення недовіри уряду.

При цьому, за словами М.ТОМЕНКА, якщо фракції Партії регіонів не вдасться відправити уряд у відставку, то буде намагання організувати складення народними депутатами від цієї політичної сили щонайменше 150 мандатів.

Заступник голови ВР зауважив, що таким чином буде робитися все, аби визнати неповноважність Верховної Ради та провести дострокові вибори.

“Уже на сьогодні усім зрозуміло, що Партія регіонів за будь-яких умов не готова провести в опозиції весь час до президентських виборів”, - додав заступник М.ТОМЕНКО.