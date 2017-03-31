Глава Антимонопольного комітету заявляє, що знаходиться у відрядженні в Вашингтоні за погодженням уряду

Голова Антимонопольного комітету України Юрій Терентьєв заявляє, що знаходиться у відрядженні у Вашингтоні за погодженням Кабінету міністрів та Міністерства закордонних справ і готовий надати правоохоронцям усю необхідну інформацію.

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Про це йдеться у його коментарі, який є у розпорядженні УНІАН.

"Вночі повідомили про обшук в АМКУ. Безумовно, надамо всю необхідну інформацію та сприяння правоохоронним органам для виконання ними їх завдань. А Антимонопольний комітет буде продовжувати виконувати свої завдання на підставі, зокрема, законів "Про Антимонопольний комітет України" та "Про захист економічної конкуренції"", - заявив Терентьєв.

Він додав, що АМКУ є незалежним органом зі спеціальним статусом.

"Спеціальний статус по закону полягає в особливому порядку призначення голови комітету і державних уповноважених, а також у спеціальних процесуальних засадах діяльності органу. Рішення приймаються колегіально, а розмір потенційних штрафних санкцій має лише верхню межу в 10% від річної виручки суб'єкта. При розмірі штрафу приймаються до уваги багато об'єктивних факторів, які впливають на кінцевий фактичний розмір штрафу", - пояснив голова АМКУ.

Також він прокоментував слідчі дії, пов'язані зі справою компанії «Тедіс Україна».

"16 грудня 2016 року після розслідування та тривалого розгляду питання на засіданні комітету було прийнято рішення по справі зловживання монопольним становищем ТОВ "Тедіс Україна". Після штрафу, накладеного на ПАТ "Газпром", - це найбільший розмір штрафу в історії комітету - 431 млн грн. Станом на теперішній час штраф не сплачено, оскільки "Тедіс Україна" оскаржило рішення комітету до Господарського суду. 16 березня 2017 року було перше засідання (позивача представляє Бараш М.Я. від імені юридичної фірми)", - повідомив Терентьєв.

"Протягом строку розслідування АМКУ неодноразово звертався до органів державної влади, правоохоронних органів і суб'єктів господарювання для отримання повної інформації, яка могла б допомогти в розслідуванні. Зокрема в частині інформації про бенефіціарних власників "Мегаполіс/Тедіс". Типова відповідь - "інформації немає". Якщо вона наразі з'явилась - будемо вдячні правоохоронним органам за її надання", - додав він.

У цьому зв'язку Терентьєв наголосив, що готовий особисто надати коментарі.

"Зараз знаходжусь у відрядженні в Вашингтоні на запрошення Федеральної торговельної комісії, Департаменту юстиції США та Правової спілки США з конкуренції. Повернусь в суботу ввечері", - повідомив голова АМКУ.

Також він уточнив, що відрядження йому погоджує МЗС та Кабмін.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Генпрокуратура проводила обшуки в Антимонопольному комітеті.

Слідчі дії АМК пов'язані зі справою компанії «Тедіс Україна», яка є «монопольним» дистриб'ютором тютюнових виробів і належить громадянинові РФ Ігорю Кесаєву.

Як заявив Луценко, «досудовим розслідуванням встановлено, що з 2012 до сьогодні дійсним власником монопольного дистриб'ютора тютюнових виробів ТОВ «Мегаполіс Україна» (зараз – «Тедіс Україна») є, зокрема, громадянин РФ Кесаєв, стосовно якого рішенням РНБО застосовані санкції у вигляді заборони виведення коштів із України за кордон".

Луценко пояснив, що попри свої обов'язки, покладені на них законом, керівники АМКУ не вживали заходів для демонополізації ринку, чим, на думку слідства, «сприяли монопольному становищу компанії «Мегаполіс» - «Тедіс-Україна».

За даними генпрокурора, попри заборону РНБО та НБУ, через рахунки фірм-транзитерів за 2015-17 виведено 2,5 млрд грн. При цьому для утримання монопольного становища фірма отримувала сприяння з боку окремих державних органів.

Своєю чергою міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив, що керівництво АМКУ сьогодні відсутнє на роботі, й висловив упевненість, що воно має бути відправлено у відставку.