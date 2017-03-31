В Антимонопольному комітеті заявили, що до них з обшуком прийшла ГПУ

ГПУ прийшла з обшуками в будівлю Антимонопольного комітету, нікого з працівників не пропускають. Про це повідомила державний уповноважений АМКУ Світлана Панаіотіді на своїй сторінці в Facebook.

"Генеральна прокуратура з 7.30. Чи відкривайте або ламаємо двері. Обшук в АМКУ. Нікого в будівлі не пускають. Маски. Зброя", - написала Панаіотіді.

Як повідомляв УНІАН раніше, сьогодні департаментом у сфері економіки ГПУ разом з Головною Військовою прокуратурою при оперативній підтримці підрозділів Національної поліції викрито схему особливо великого ухиляння сплати податків та незаконного виводу мільярдів грн за кордон. Про це повідомив головний прокурор України Юрій Луценко в Facebook.

«Досудовим розслідуванням встановлено, що з 2012 до сьогодні дійсним власником монопольного дистриб'ютора тютюнових виробів ТОВ Мегаполіс Україна ( тепер – Тедіс Україна ) є зокрема громадянин РФ Кесаєв, щодо якого рішенням РНБО застосовано санкції у вигляді заборони виводу коштів з України за кордон», - написав головний прокурор.