Партія регіонів хоче, щоб Тимошенко покарали за «московський провал»

Партія регіонів вважає, що прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО має понести відповідальність за те, що внаслідок газових угод ціни на газ для підприємств зросли на 75%.

Про це йдеться у заяві прес-служби Партії регіонів, текст якої є у розпорядженні УНІАН.

У Партії регіонів зазначають, що Ю.ТИМОШЕНКО до останнього намагалася приховати ціну на газ для промисловості, яка склалася за результатами підписаних нею у Москві газових угод. Сьогодні, наголошується у заяві, стало відомо, що першим наслідком “московського провалу ТИМОШЕНКО є підвищення ціни на газ для промисловості на 75 відсотків”.

У партії наголошують, що Ю.ТИМОШЕНКО своїми діями знищила більшість українських підприємств і зробила жебраками додатково ще сотні тисяч українців. “За такі дії прем’єр-міністр ТИМОШЕНКО повинна нести сувору відповідальність. Зрада національних інтересів, яка призвела до руйнації промисловості нашої держави повинна бути покарана судом народу”, - наголошується у заяві.