Яценюк виступить з доповіддю у Давосі на Українському ланчі

Народний депутат України, лідер “Фронту змін” Арсеній ЯЦЕНЮК під час Українського ланчу, який проходитиме у рамках Світового економічного форумі у Давосі, буде одним із ключових доповідачів.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі А.ЯЦЕНЮКА.

Під час Українського ланчу обговорюватиметься питання щодо системи міжнародних, економічних і фінансових відносин, які формуються під впливом кризи. Крім того, йтиметься про покращення інвестиційного клімату в Україні та про розвиток відносин України з Росією та Заходом в умовах кризи, а також про шляхи створення стабільної політичної ситуації в Україні. Учасники ланчу визначатимуть концепцію подальшого економічного розвитку України з урахуванням нових ризиків і нових можливостей.

Український ланч відбудеться 30 січня. Модератором дискусії буде екс-комісар ЄС із зовнішніх зв’язків, канцлер Оксфордського університету, співголова Міжнародної кризової групи (International Crisis Group) Кріс ПАТТЕН.

Окрім А.ЯЦЕНЮКА заплановані виступи інвестора і філантропа Джорджа СОРОСА та відомого колумніста газети New York Times Томаса ФРІДМАНА.

В Українському ланчі візьмуть участь понад 200 представників провідних світових компаній, політики і громадські діячі з України, Росії, США, Німеччини, Франції та інших країн, представники українських і міжнародних ЗМІ.

Світовий економічний форум проходить у Давосі (Швейцарія) з 29 січня по 1 лютого.