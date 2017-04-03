Президент ПАРЄ відреагував на вибух у метро Петербурга

Президент Парламентської асамблеї Ради Європи Педро Аграмунт назвав загибель людей в метро Санкт-Петербурга жахливою трагедією. Про це він повідомив у Twitter.

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"В розпачі від новин з Санкт-Петербурга, тим більше, що минулого тижня я відвідував місто. Жахлива трагедія. Подумки із жертвами та пораненими", - написав Аграмунт.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні у метро в Санкт-Петербурзі прогримів вибух. Загинуло щонайменше 10 людей, десятки зазнали поранень. Зараз закриті всі станції метро. Українські дипломати з'ясовують, чи є серед постраждалих громадяни України.