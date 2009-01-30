Яценюка не пустили в Секретаріат Президента

Яценюк констатує, що у нього “абсолютно нормальні” стосунки з Ющенком

Київ. 30 січня. УНІАН. Колишній голова Верховної Ради України, народний депутат України Арсеній ЯЦЕНЮК (фракція “Наша Україна – Народна самооборона”) констатує, що у нього “абсолютно нормальні” стосунки з Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав в інтерв’ю журналістам.

“У нас абсолютно нормальні стосунки з Президентом України”, - зауважив А.ЯЦЕНЮК.

Він підкреслив, що “ніколи не йшов тим шляхом, яким йшли усі українські політики, щоб обливати один одного брудом”.

Водночас А.ЯЦЕНЮК описав ситуацію, коли він хотів потрапити в будівлю Секретаріату Президента України.

“Хотів заїхати у Секретаріат Президента до ШЛАПАКА (йдеться про першого заступника глави СП Олександр ШЛАПАКА - УНІАН) – матеріали забрати, але навіть не пустили до адміністрації Президента на машині заїхати”.