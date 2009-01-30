Черновецький просить «улюблених бабусь» здавати сусідів

Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ просить киян, які здають житло, добровільно перераховувати 15% доходу від цього до київського бюджету.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні під час зустрічі з працівниками житлово-комунального господарства столиці.

Звертаючись до них, а також до киян, які дивитимуться трансляцію цієї зустрічі на телеканалі, зокрема до «улюблених бабусь», мер сказав, що чекає від них інформації про тих, хто з ними поряд у будинку здає житло. Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ наголосив, що це не стукацтво, а просто допомога в дотриманні законодавства.

«Дайте інформацію, хто у вас у будинку, в районі, поряд здає квартиру. Дайте мені прізвище власника та його телефон. Я йому надішлю лист. І обіцяю, хто добровільно зараз заплатить - всього лише 15% своїх грошей віддасть до київського бюджету моїм бабусям - я того захищу від репресій податкової», - сказав мер столиці.

Він пообіцяв зберегти конфіденційність осіб, які повідомлятимуть про своїх сусідів, які здають житло.

За словами мера, гроші, які надійдуть до бюджету столиці, перераховуватимуть ЖЕКам.