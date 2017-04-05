Корчак звернулась до Ради з проханням організувати міжнародний аудит НАЗК

Голова Національного агентства з питань запобігання корупції Наталія Корчак направила звернення до Верховної Ради України з проханням організувати проведення незалежної зовнішньої оцінки ефективності функціонування НАЗК та роботи реєстру е-декларацій. Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.

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На думку Корчак, у зв’язку із суспільним резонансом, який виник останнім часом навколо окремих напрямів діяльності НАЗК, тільки експертний висновок стосовно його діяльності зможе довести безпідставність усіx закидів на адресу відомства.

«Саме тому 3 квітня цього року до Верховної Ради України, як єдиного органу, якому за законом підконтрольне й підзвітне агентство, було направлено звернення з проханням організувати проведення незалежної зовнішньої оцінки (міжнародного аудиту) ефективності функціонування НАЗК та роботи реєстру е-декларацій», - повідомила вона.

Голова НАЗК запропонувала в комісію включити народних депутатів України, міжнародних експертів, представників інститутів громадянського суспільства, а також вітчизняних фахівців у сфері запобігання корупції.

«Вважаю доречним, якщо до складу такої комісії з проведення незалежного фахового аудиту НАЗК будуть залучені також представники посольств та Представництва Європейського Союзу в Україні», - наголосила вона.

Корчак переконана, що до висновків незалежного міжнародного аудиту «прийняття будь-яких змін до закону в частині НАЗК буде передчасним і недалекоглядним». «Цілком вірогідно, що такі дії можуть поставити Агентство у пряму залежність від тих органів і структур, які сьогодні не зацікавлені у нашій діяльності», - зауважила голова НАЗК.