Це суб’єктивна думка прем’єр-міністра: голова НАЗК про пораду Гройсмана визнати некомпетентність

Голова НАЗК Наталія Корчак прокоментувала слова прем’єр-міністра Володимира Гройсмана щодо визнання її некомпетентності.

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Наталія Корчак наголосила, що слова Гройсмана про те, що вона ставить під загрозу систему у зв’язку із проблемами із поданням е-декларацій «це є суб’єктивна думка прем’єр-міністра».

Як повідомляв УНІАН, прем’єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що голова Національного агентства з питань запобігання корупції Наталія Корчак не готова керувати цією установою і має це визнати.

«Я думаю, що вона (Корчак – УНІАН) не готова керувати таким процесом, і має це просто визнати людина. Якщо вона це не визнає, то вона ставить під загрозу всю систему. Треба тепер думати про те, щоб не дати цю систему зруйнувати», - наголосив Гройсман.

Він також заявив, що не дозволить зруйнувати систему Єдиного реєстру електронних декларацій.

«Я хотів вчора почути від керівника НАЗК, а це незалежний орган, який має спецстатус, які є проблеми, бо якби я її призначав, я б її вже звільнив вчора. Але я їх збирав у травні минулого року, спитав, чим треба допомогти», - сказав Гройсман.