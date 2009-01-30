Газпром шантажує Польщу газом

Російський газовий монополіст «Газпром» намагається змусити Польщу платити більше за газ та зменшити вартість транзиту «блакитного палива» Ямальським газопроводом до Німеччини.

Про це пишуть в п’ятницю польські газети PolskаTimes та Gazeta Wyborcza.

PolskаTimes зауважує, що «Газпром», який кілька днів компенсував добові недопоставки 7 млн. кубометрів газу по контракту польського PGNIG z RosUkrEnergo, з понеділка відмовився це робити.

«На думку експертів, російський постачальник таким чином хоче змусити PGNIG платити вищі ціни за газ або зменшити оплату за транзит Ямальським газопроводом», - відзначає видання.

Газета відзначає, що компанія Europogaz, яка є оператором польської частини Ямальського газопроводу, вже зараз фактично не отримує прибутків від транзиту російського газу до Німеччини.

«Оплати EuRoPolGazu вже зараз низькими, і, незважаючи на це, «Газпром» останні три роки не оплачує їх повністю», - додає Gazeta Wyborcza.

GW відзначає, що «Газпром», який зараз володіє 48% акцій Europogazu, може хотіти отримати повний контроль над фірмою.

Газета нагадує, що PGNIG ще в минулому році намагалось узгодити новий контракт з «Газпромом», який мав би замінити договір з RosUkrEnergo, однак, росіяни не спішились з цією справою.

«Олександр МЄДВЄДЄв – віце-голова «Газпрому» та член правління RUE - в листі до віце-прем’єра Вальдемара ПАВЛЯКА офіційно зажадав в обмін на додаткові обсяги газу змін в договорі урядів Польщі та Росії з будівництва Ямальського газопроводу та поставках по цій трубі», -пише газета.

За даними PolskаTimes, PGNIG зараз платить за російський газ близько 500 доларів за тисячу кубометрів, але його ціна зменшиться до 400 з квітня через подешевшення нафти, на основі вартості якого визначається ціна газу.