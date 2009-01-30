УНП вимагає допомогти селянам, які втратили роботу

Українська народна партія вимагає від уряду дотриматись законодавства і допомогти селянам, котрі втратили роботу.

Про це йдеться у переданому УНІАН зверненні народного депутата України, члена парламентського бюджетного комітету і заступника голови УНП Ярослава ДЖОДЖИКА до прем’єр-міністра, міністра праці та соціальної політики, Директора державного центру зайнятості та голови правління Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття.

Я.ДЖОДЖИК, зокрема, вимагає негайно вирішити законодавчі проблеми, внаслідок яких люди, котрі мешкають в селах, але працювали на підприємствах чи установах, після скорочення залишилися без державної підтримки та можливості працевлаштування.

”Від обласних та районних осередків Української народної партії надходять численні звернення щодо дискримінаційної політики районних та міських центрів зайнятості, які відмовляються реєструвати осіб, що втратили роботу та мешкають у сільській місцевості”, - йдеться у депутатському зверненні. Головною причиною не надання статусу безробітного для селян, зазначається в документі, стала вимога центрів зайнятості надати довідку за підписом сільського голови щодо не належності особи до особистого селянського господарства.

Проте, зауважує депутат, оскільки відповідно до Закону України «Про особисте селянське господарство» всі селяни, прописані у сільських радах, наділені земельними паями та є членами особистих селянських господарств, а потрібна довідка не має затвердженого зразка, селяни, що залишилися без роботи, формально не потребують набуття статусу безробітних.

За словами Я.ДЖОДЖИКА, “реальна ситуація жахає своїм цинізмом – люди, котрі були працевлаштовані на підприємствах та установах у найближчих районних центрах та містах, які справно сплачували страхові внески на випадок безробіття, сьогодні, втративши роботу, залишилися без державної підтримки та можливості працевлаштування”. При цьому, підкреслює він, “відповідні органи виконавчої влади навіть не зважають на цю ситуацію, посилаючись на відсутність відповідних роз’яснень та недосконалість законів”.

Такі дії представник УНП вважає “проявом популізму та бажання замовчувати реальний рівень безробіття у країні напередодні виборів Президента України” і вимагає негайного вирішення цієї проблеми по суті.