Ющенко: я застосую всі необхідні важелі

Президент України Віктор ЮЩЕНКО закликає українців до спокою в умовах економічної кризи.

Про це він заявив у екстреному зверненні до українського народу у зв`язку зі складною економічною ситуацією в Україні.

«Я закликаю всіх співвітчизників до спокою. Ви будете захищені. У нас є можливість захистити і країну, і людей», - сказав Президент.

За його словами, зараз першим і найголовнішим завданням є знайти політичну волю і мужність для ухвалення реального для країни бюджету на 2009 рік.

«Для цього я застосую всі необхідні в умовах кризи важелі», - наголосив В.ЮЩЕНКО.