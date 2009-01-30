Ющенко: я застосую всі необхідні важелі
22:31, 30 січня 2009Політика
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Президент закликає до спокою
Президент України Віктор ЮЩЕНКО закликає українців до спокою в умовах економічної кризи.
Про це він заявив у екстреному зверненні до українського народу у зв`язку зі складною економічною ситуацією в Україні.
«Я закликаю всіх співвітчизників до спокою. Ви будете захищені. У нас є можливість захистити і країну, і людей», - сказав Президент.
За його словами, зараз першим і найголовнішим завданням є знайти політичну волю і мужність для ухвалення реального для країни бюджету на 2009 рік.
«Для цього я застосую всі необхідні в умовах кризи важелі», - наголосив В.ЮЩЕНКО.
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