Луценко про лист Пинзеника, звернення Ющенка і приватну пасіку

Міністр внутрішніх справ Юрій ЛУЦЕНКО вважає, що Президент України Віктор ЮЩЕНКО має спільно з усіма керівниками органів влади шукати вихід з економічної кризи, а не дослухатися лише до думки окремих осіб.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив в ефірі програми "Свобода на Інтері" 30 січня.

Ю.ЛУЦЕНКО закликав усіх не створювати галас навколо листа міністра фінансів України Віктора ПИНЗЕНИКА, оскільки це робочий документ Мінфіну і нічого в ньому секретного немає.

«Скільки ми будемо шукати хатніх ворогів, скільки ми будемо ділитися тільки для того, щоб облити одного лайном, а про іншого сказати, що він центр?» - наголосив Ю.ЛУЦЕНКО.

Міністр зауважив, що все керівництво країни має сідати і домовлятися, а не з екранів телевізорів звертатися один до одного. «Президент не має права, а зобов’язаний збирати прем’єра, голову Верховної Ради, голову НБУ, міністра фінансів. Він не має права вибирати, з ким розмовляти, а з ким не хоче. Він зобов’язаний бути главою держави діючим, так само як це робить прем’єр-міністр кожного тижня, збираючи не дуже любимих і дуже любимих своїх міністрів. На приватній пасіці можна вибирати, з ким зустрітися, а з ким ні, а глава має працювати на людей», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.