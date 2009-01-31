Тимошенко пропонує передати «Артек» на баланс уряду

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО пропонує передати міжнародний дитячий центр «Артек» на баланс Кабінету міністрів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО повідомила сьогодні на позачерговому засіданні уряду з питань забезпечення функціонування міжнародного дитячого центру «Артек» та українського центру «Молода гвардія».

За словами Ю.ТИМОШЕНКО, відповідний проект розпорядження Кабінету міністрів сьогодні розглядатиметься на позачерговому засіданні уряду.

«Перш за все, в цьому розпорядженні вирішується питання, як з Державного управління справами «Артек» передається на баланс уряду, й ним буде опікуватись Міністерство молоді та спорту. Тобто, по суті справи, ми вирівнюємо той незрозумілий крок, який був зроблений, коли чомусь на балансі Держуправління справами Президента України знаходилось таке майно, як міжнародний дитячий центр «Артек», - сказала вона.

Прем’єр-міністр підкреслила, що уряд нестиме всю відповідальність за фінансування центру, за його розвиток та підтримку.

Крім того, за словами Ю.ТИМОШЕНКО, згідно з проектом розпорядження, передбачається виділення 30 млн. грн. з резервного фонду Кабінету міністрів для здійснення невідкладних заходів щодо капітального та поточного ремонтів в “Артеку”, у тому числі ремонту інженерно-технічних мереж.