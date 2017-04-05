Порошенко впевнений у позитивному рішенні щодо "безвізу" для України завтра на засіданні ЄП

Президент Петро Порошенко впевнений, що Європарламент завтра, 6 квітня, ухвалить позитивне рішення щодо надання Україні безвізового режиму.

Про це Порошенко сказав під час зустрічі з українською громадою Данії, повідомив прес-секретар президента Святослав Цеголко у Facebook.

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«Сьогодні у Європейському парламенті проводяться дебати щодо українського «безвізу». Завтра голосування. І воно буде позитивним для України», - зазначив він.

Як повідомляв УНІАН, голова Представництва ЄС в Україні Хьюґ Мінґареллі неодноразово заявляв, що Україна може отримати безвізовий режим з ЄС наприкінці червня.