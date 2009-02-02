Литвин - Януковичу: розстріляйте мене, виведіть і розстріляйте

Голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН заявляє, що в нинішній ситуації дострокові парламентські вибори неможливі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на Погоджувальній раді парламенту, дискутуючи із представниками від фракції Партії регіонів, які наполягали на звіті уряду в парламенті в четвер, 5 лютого.

За словами В.ЛИТВИНА, в ситуації, коли ВР почала працювати, «хтось втрачає свідомість» і хоче «продовжити реалізацію сценарію щодо блокування і розвалу роботи ВР». Він підкреслив, що «це не вийде».

«Давайте ми зараз не будемо заходити в клінч, бо всі по-своєму праві», - закликав В.ЛИТВИН. За його словами, якщо «пече комусь ця коаліція, якої там немає чи вона є, але ВР працює, то давайте щось інше».

Після цих слів лідер фракції Партії регіонів В.ЯНУКОВИЧ кинув репліку: «А хто відповідає?». На це В.ЛИТВИН відреагував емоційно: «Я відповідаю за все, розстріляйте мене, виведіть і розстріляйте». Він наголосив на необхідності роботи парламенту і заявив, що «я буду відповідати, і одного мене четвертуєте всі разом».

Потім відбулася словесна перепалка між В.ЛИТВИНИМ та першим заступником керівника фракції Партії регіонів Олександром ЄФРЕМОВИМ. В.ЛИТВИН образився, що той звинувачує його в подвійній позиції та в подвійних підходах. При цьому спікер сказав, що коли О.ЄФРЕМОВ розмовляє з ним, то висловлює одну позицію, а після заяв лідера Партії регіонів В.ЯНУКОВИЧА починає говорити більш радикальні речі.

В.ЛИТВИН запропонував лідерам фракцій сьогодні провести засідання о 15-й годині для вирішення порядку розгляду питання, що стосується звіту уряду.