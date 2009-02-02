Литвин натякає, що в його блоці нема дурних

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН наполягає на недоцільності ухвалення рішення щодо відставки уряду.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції.

«Сьогодні не треба приймати це рішення», - підкреслив В.ЛИТВИН.

Він зазначив, що правом Верховної Ради є розгляд даного питання, але в ситуації, «коли немає бачення того, як рухатися далі», це питання порушувати недоцільно.

В.ЛИТВИН вважає, що порушуючи питання про відставку уряду, необхідно було б вирішити головну проблему, тобто запропонувати новий формат коаліції.

За його словами, якби було вирішено дане питання (щодо створення нової коаліції – УНІАН), то все інше розглядалося б як «технічні проблеми».

В.ЛИТВИН повідомив, що прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО запропонувала «ряду наших людей увійти до складу уряду». «Я сказав, що перекажу цю пропозицію, але не думаю, що вони будуть велику радість з цього приводу демонструвати з огляду на велику кількість проблем», - сказав В.ЛИТВИН .

Він вважає, що спочатку треба визначитись у ВР з питання відставки уряду, а вже тоді вирішувати кадрові питання в складі уряду.

Як повідомляв УНІАН, 12 січня у Верховній Раді був зареєстрований проект постанови “Про відповідальність Кабінету міністрів України”. Автор документа - народний депутат, лідер фракції Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ.

Керівництво Верховної Ради та лідери парламентських фракцій сьогодні планують остаточно ухвалити рішення щодо дати розгляду у ВР питання про резолюцію недовіри уряду.