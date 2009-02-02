Литвин натякає, що в його блоці нема дурних
"З огляду на велику кількість проблем"
Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН наполягає на недоцільності ухвалення рішення щодо відставки уряду.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції.
«Сьогодні не треба приймати це рішення», - підкреслив В.ЛИТВИН.
Він зазначив, що правом Верховної Ради є розгляд даного питання, але в ситуації, «коли немає бачення того, як рухатися далі», це питання порушувати недоцільно.
В.ЛИТВИН вважає, що порушуючи питання про відставку уряду, необхідно було б вирішити головну проблему, тобто запропонувати новий формат коаліції.
За його словами, якби було вирішено дане питання (щодо створення нової коаліції – УНІАН), то все інше розглядалося б як «технічні проблеми».
В.ЛИТВИН повідомив, що прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО запропонувала «ряду наших людей увійти до складу уряду». «Я сказав, що перекажу цю пропозицію, але не думаю, що вони будуть велику радість з цього приводу демонструвати з огляду на велику кількість проблем», - сказав В.ЛИТВИН .
Він вважає, що спочатку треба визначитись у ВР з питання відставки уряду, а вже тоді вирішувати кадрові питання в складі уряду.
Як повідомляв УНІАН, 12 січня у Верховній Раді був зареєстрований проект постанови “Про відповідальність Кабінету міністрів України”. Автор документа - народний депутат, лідер фракції Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ.
Керівництво Верховної Ради та лідери парламентських фракцій сьогодні планують остаточно ухвалити рішення щодо дати розгляду у ВР питання про резолюцію недовіри уряду.