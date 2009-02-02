ВР майже готова назвати дату президентських виборів

Учасники Погоджувальної ради лідерів фракцій та керівництва Верховної Ради узгодили проект постанови про проведення чергових виборів Президента України 17 січня 2010 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в інтерв’ю журналістам повідомив заступник голови ВР Микола ТОМЕНКО.

«Проект постанови, з одного боку, зупиняє дискусію про можливість перенесення дати президентських виборів, а з іншого боку дає можливість підготувати всю необхідну правову базу», - сказав М.ТОМЕНКО.

Разом із тим він не виключив проведення дострокових виборів Президента залежно від ситуації в державі. «Пізніше 17 січня 2010 року президентські вибори не відбудуться, а от раніше - це буде залежати від ситуації», - сказав заступник голови ВР.

Він також повідомив, що проект постанови про призначення чергових виборів Президента буде внесений на розгляд парламенту за підписами лідерів фракцій. При цьому, за словами М.ТОМЕНКА, передбачається, що голосування щодо проекту відбудеться протягом лютого.