У Євросоюзі висловили співчуття Єгипту у зв'язку з терактами

Євросоюз співчуває Єгипту у зв'язку з терористичними нападами на церкви у містах Танта і Александрія.

Про це йдеться в заяві верховного представника ЄС з питань зовнішньої і безпекової політики Федеріки Могеріні, повідомляє ТАСС.

«В один з найбільш священних для всіх християн світу днів коптські церкви Танти й Александрії були атаковані, безліч безневинних людей загинули і постраждали», - зазначила вона.

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Могеріні наголосила, що ЄС «висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблих» і готовий надавати допомогу Єгипту у боротьбі з тероризмом.

Як повідомляв УНІАН, у Вербну неділюпролунали вибухи в коптських церквах у єгипетських містах Танта і Александрія, в результаті загинули більш як 40 людей.

За даними Міністерства охорони здоров'я Єгипту, щонайменше 78 людей травмовані в результаті вибуху в Танті і ще 35 - в результаті вибуху в Александрії.

За попередніми даними, вибухи влаштували смертники. Влада Єгипту назвала подію терактом.