У засіданні ВР оголосили півгодинну перерву

У засіданні Верховної Ради оголошено перерву на 30 хвилин для проведення консультацій лідерів фракцій.

Як передає кореспондент УНІАН, перерву оголосив голова ВР Володимир ЛИТВИН для того, щоб знайти спільне рішення, яке б дозволило розблокувати роботу парламенту.

Сьогодні зранку представники фракції Партії регіонів заблокували роботу парламенту, вимагаючи звіту уряду та присутності Президента України в сесійній залі.