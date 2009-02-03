У засіданні ВР оголосили півгодинну перерву
10:42, 03 лютого 2009Політика
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Консультуються лідери фракцій
У засіданні Верховної Ради оголошено перерву на 30 хвилин для проведення консультацій лідерів фракцій.
Як передає кореспондент УНІАН, перерву оголосив голова ВР Володимир ЛИТВИН для того, щоб знайти спільне рішення, яке б дозволило розблокувати роботу парламенту.
Сьогодні зранку представники фракції Партії регіонів заблокували роботу парламенту, вимагаючи звіту уряду та присутності Президента України в сесійній залі.
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