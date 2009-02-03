Гриценко пропонує перетворити Україну на президентську республіку

Сьогодні у Верховній Раді України голова парламентського Комітету з питань національної безпеки та оборони презентував журналістам свій проект змін до Основного Закону України, який назвав Конституцією порядку.

Як повідомили УНІАН у прес-службі народного депутата, документ створено спільно з експертами очолюваної А.ГРИЦЕНКОМ Всеукраїнської громадської організації “Громадянська позиція”.

Проект передбачає корегування 76 із 161 статті чинного Основного Закону. Зокрема, А.ГРИЦЕНКО пропонує створити сильну президентську республіку, але з чіткими механізмами захисту від авторитарної влади.

На думку політика, зараз у країні фактично існують дві системи і три уряди: “Абсурдні речі: на центральному рівні Україна є парламентсько-президентською республікою, на рівні регіонів вона лишається президентсько-парламентською, де без дозволу голови адміністрації жодна рада не може використати ні копійки. А функції уряду виконують Кабінет Міністрів, Секретаріат Президента і апарат РНБО”.

Новий проект Конституції передбачає, що Президент очолює уряд і формує його відразу після інавгурації. Уряд працює під особистим керівництвом Президента протягом всього терміну його повноважень. “Президент має нести особисту відповідальність за дії уряду, бо колективною може буди тільки безвідповідальність”, - заявив А.ГРИЦЕНКО.

В якості запобіжників авторитаризму народний депутат пропонує спростити процедуру імпічменту, дозволивши парламенту знімати Президента двома третинами, а не трьома четвертями голосів. Крім того, Верховна Рада може 226 голосами прийняти рішення про референдум довіри до Президента. Водночас, у проекті А.ГРИЦЕНКА передбачається, що у такому випадку на референдум виносяться питання про довіру і до парламенту, і до Президента, хто б не був ініціатором. Це, на думку політика, зробить владу відповідальною.

Крім імпічменту та референдуму, Конституція порядку передбачає інші форми парламентського контролю, зокрема, кадрові призначення у силові структури.