Тимошенко впевнена, що її не з'їдять

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО впевнена, що Верховна Рада України не проголосує за відставку діючого Кабінету Міністрів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні на засіданні уряду.

Прем`єр зазначила, що у четвер о десятій годині у Верховній Раді України планується заслухати звіт уряду, й нагадала, що Партія регіонів виступила з ініціативою висловити недовіру уряду й відправити його у відставку.

«Все, за що береться Партія регіонів, із цього ніколи нічого не виходить. Тому, щоб у нас не було ніяких хвилювань, – тут йдеться абсолютно не про відставку, вона не буде завтра в залі проголосована. Водночас, ми всі готуємося бути присутніми в залі», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Прем`єр підкреслила, що всі міністри й Секретаріат КМУ загалом готуються до звіту уряду. Ю.Тимошенко звернулася до міністрів із проханням надати Секретаріату всі матеріали, які будуть необхідні для звіту.

«Я просила б надавати в оперативному порядку (документи – УНІАН) й зробити так, щоб завтра ми змогли насправді продемонструвати, з якого складного стану ми витягнули Україну після легендарного «ефективного» правління Партії регіонів», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.