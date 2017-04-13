Тіллерсон закликав партнерів із G7 зробити більше для України - Клімкін

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін наголошує, що держсекретар США Рекс Тіллерсон на зустрічі міністрів закордонних справ країн "Великої сімки" закликав партнерів зробити більше для України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Клімкін сказав журналістам.

Клімкін повідомив, про що Тіллерсон поінформував своїх колег з країн G7 під час зустрічі в Італії. "Він сказав: Ми готові зробити для України більше, ми завжди з Україною. Кожен, хто сидить навколо цього столу, теж має зробити більше". І це дуже важливо", - наголосив Клімкін.

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Також він повідомив про деталі останньої телефонної розмови президента України Петра Порошенка з віце-президентом США Майком Пенсом.

"Відкрию: коли остання була розмова президента з віце-президентом Сполучених Штатів, він крім усього, що було, як політик і як людина, яка дійсно намагається допомогти нам у нашій боротьбі, у нього була дуже проста фраза, окрім усіх важливих політичних месиджів: Ми з вами. Оце буквально", - сказав Клімкін.

"За його словами, ми з вами. Не може бути більше, і не може бути менше. Воно або є, або його немає. І наші американські друзі це завжди дуже чітко демонстрували", - зауважив Клімкін.

Міністр запевнив, що робота з новою американською адміністрацією є дуже щільною. "При цьому працюємо і з Державним департаментом, і працюємо з тими, хто знаходиться в Раді національної безпеки (при Білому домі), і, знову таки, хтось каже, що ми віримо в заяви, хтось - що не віримо в заяви. Давайте вірити в дії. Зараз ми бачимо реальні дії американської сторони", - сказав Клімкін.

Як повідомляв УНІАН, 11 квітня в Італії відбулася зустріч глав МЗС G7. Міністр закордонних справ Франції Жан-Марк Еро заявив, що Тіллерсон перед тим, як відбути 12 квітня з візитом до Москви, поцікавився у своїх європейських колег з країн "Великої сімки", чому американські виборці повинні хвилюватися через конфлікт в Україні. За словами Еро, Тіллерсон відкрито запитав: чому американські платники податків повинні турбуватися про Україну? Еро відповів: "Це в інтересах платників податків США, щоб Європа була захищеною та міцною політично і економічно... Ви не хочете слабку Європу, розбиту на шматки та немічну".

Представник Держдепартаменту США Роберт Хаммонд пояснив, що мав на увазі Тіллерсон. Хаммонд, який є радником Тіллерсона із засобів комунікації, охарактеризував питання двома словами - що то був "риторичний прийом". Стверджувалось, що насправді Тіллерсон чітко говорив, що США і Європа не повинні скасовувати санкції, запроваджені проти Росії за її вторгнення в Україну та за анексію Криму.

12 квітня у Москві відбулись переговори держсекретаря США Тіллерсона з міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим та президентом РФ Володимиром Путіним. Після переговорів Тіллерсон наголосив, що поки Росія не виконає повністю Мінські угоди, ситуація в Україні залишатиметься перешкодою для покращення відносин між США та Росією.

Сьогодні, 13 квітня, прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков заявив, що Тіллерсон і Путін не обговорювали детально ситуацію в Україні.