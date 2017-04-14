Столтенберг знову закликав РФ використати свій вплив на бойовиків на Донбасі

Генеральний секретар Організації Північноатлантичного договору (НАТО) Єнс Столтенберг знову закликав Росію використати значний вплив на контрольованих нею бойовиків для дотримання режиму припинення вогню та відведення озброєння на Донбасі.

Про це він сказав під час виступу в Університеті Джорджа Вашингтона в рамках свого візиту до США.

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Столтенберг наголосив, що для України важливо, що Альянс надає їй підтримку, допомагаючи модернізувати українські Збройні сили, боротися з корупцією та сприяючи проведенню реформ в інших сферах.

"Але спосіб, щоб урегулювати проблему та кризу в Україні, полягає у переговорах за допомогою політичних рішень, і єдиною основою є Мінські угоди", - наголосив Столтенберг.

"І ми закликаємо Росію використати увесь її вплив на сепаратистів на сході України, щоби забезпечити те, щоби вони повною мірою виконували Мінські угоди в значенні дотримання режиму припинення вогню, який не дотримується зараз, в значенні відведення усього важкого озброєння від лінії розмежування", - додав генеральний секретар Альянсу.

Водночас він заявив, що НАТО закликає надати спостерігачам Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ безперешкодний доступ для проведення спостереження за процесом дотримання режиму припинення вогню.