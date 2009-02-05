Єдиний центр збирається врятувати всіх за сімома пунктами

Лідер партії “Єдиний центр”, народний депутат України Ігор КРІЛЬ закликає ухвалити «План оновлення країни».

Про це УНІАН повідомила прес-служба партії.

За словами І.КРІЛЯ, розробити такий документ політичну силу змусила реальна небезпека економічного краху країни, що існує сьогодні. «Це може відкинути розвиток держави на десятки років назад. В країні набирає обертів економічна та фінансова криза, яка спричинена нездатністю уряду реагувати на кризові явища. Економічні проблеми доповнюються затяжною політичною кризою, яка з наближенням до президентських виборів лише посилиться», - заявив він.

Народний депутат стурбований тим, що «все це ускладнюється наближенням політичних баталій – чергових виборів, які триватимуть більше ніж півтора року, а саме: вибори Президента України у січні 2010 року; вибори міських, сільських та селищних голів у березні 2010 року; вибори депутатів сільських, селищних, міських, районних та обласних рад у березні 2011 року».

За словами І.КРІЛЯ, сьогодні «вже очевидно, що протягом цих двох років країна змушена буде провести позачергові парламентські вибори. Важко передбачити, якою буде країна після економічної кризи та затяжних політичних баталій». Тому, переконаний він, «ми повинні зупинити сповзання України у прірву. Ми всі разом повинні змінити хід подій. Дати країні план розвитку, який врахує економічні та політичні ризики».

Для цього “Єдиний центр” розробив «План оновлення країни», що передбачає 7 кроків:

1. У жовтні-листопаді 2009 року одночасно провести позачергові парламентські та президентські вибори, а також референдум по змінах до Конституції під час якого український народ поставить крапку у дискусії про модель влади в країні.

2. Нинішній уряд повинен негайно піти у відставку. Верховна Рада має сформувати професійний уряд на основі спільної довіри між політиками, які належать до всіх парламентських політичних сил. Цей уряд має взяти на себе відповідальність за ситуацію у країні.

Основною вимогою до кандидатур на посади в новому уряді мають стати: професіоналізм та публічна відмова від участі у президентських виборах.

Цей крок дасть можливість у період виборів стабілізувати ситуацію в економічній та соціальній сферах.

3. До травня 2009 року законодавчо відтермінувати вибори міських, сільських та селищних голів на один рік і провести їх у березні 2011 року разом із виборами депутатів сільських, селищних, міських, районних та обласних рад.

4. До травня 2009 року внести зміни до виборчого законодавства, запровадивши відкриті виборчі списки на виборах народних депутатів України.

5. До травня 2009 року внести зміни до законодавства, що регулює вибори депутатів місцевих рад. При цьому місцеві вибори та вибори до Верховної Ради мають бути розведені у часі. Зміни мають передбачити застосування відкритих списків під час місцевих виборів.

6. До червня 2009 року привести законодавство про референдуми у відповідність до норм Конституції, що дозволить прийняти Основний закон на референдумі.

7. До червня 2009 року суб’єктам законодавчої ініціативи, які відстоюють різні моделі влади, запропонувати на розгляд парламенту узгоджені варіанти змін до Конституції.

На думку І.КРІЛЯ, такі кроки дозволять: «уникнути постійних виборчих кампаній. Провівши дві виборчі кампанії (у жовтні 2009 року та березні 2011 року) замість 4-х, країна забуде про вибори до 2014 року і зможе зосередитись над вирішенням основних проблем економічного та соціального розвитку. Крім того, вони дозволять забезпечити стабільну роботу уряду на період виборчих баталій до завершення формування новим парламентом нового уряду. Забезпечити чіткий розподіл повноважень між Президентом, урядом і парламентом на основі моделі влади, яка відповідатиме волі суспільства. І зрештою, такі кроки допоможуть зупинити посилення зневіри суспільства до влади та повернути людям надію».

«Подолання кризи, стабільний розвиток та спокій в державі залежить сьогодні виключно від головних політичних сил в Україні. Від їх здатності поступатися власними амбіціями заради майбутнього країни», - підкреслив лідер “Єдиного центру”.