Колись популярного птаха офіційно визнали вимерлим: що сталося

Міжнародний союз охорони природи оновив список видів, які знаходяться під загрозою.

Міжнародний союз охорони природи (МСОП) офіційно оголосив тонкодзьобого кроншнепа (Numenius tenuirostris) вимерлим. Це перше відоме глобальне зникнення раніше широко поширеного виду перелітних птахів, ареал якого включав материкову Європу, Північну Африку та Західну Азію, зазначили в організації АЕВА (міждержавна Угода про охорону афро-євразійських мігруючих водоплавних птахів).

Востаннє цього птаха бачили в припливній лагуні вздовж атлантичного узбережжя Марокко трохи більше тридцяти років тому, 25 лютого 1995 року. І ці 30 років тривали пошуки будь-яких особин, що залишилися. Хоча безпосередня причина вимирання тонкодзьобого кроншнепа до кінця не відома, нераціональне полювання та втрата середовища існування майже напевно були основними факторами, вважають фахівці МСОП.

"Ця руйнівна втрата підкреслює нагальну та постійну потребу в сильніших, скоординованих зусиллях щодо збереження мігруючих птахів та мігруючих видів загалом", – підкреслили в Союзі охорони природи.

Тонкодзьобий кроншнеп був під охороною з 1979 року. Він входив до переліку з 225 видів водоплавних птахів, що потребують збереження, як пріоритетний вид.

За кілька місяців до того моменту, коли птаха бачили востаннє, були розроблені заходи для збереження виду. До них приєдналися 30 країн афро-євразійського міграційного шляху, де ще можна було розраховувати зустріти цих птахів. Це західні регіони, від Сибіру до Казахстану, південно-східна Європа, Близький Схід, Середземномор'я та Північна Африка. На той час вважалося, що в природі залишилося близько 50 особин тонкодзьобого кроншнепу.

За останні роки ще кілька видів водоплавних птахів були переміщені до вищого рівня ризику в Червоному списку МСОП. До них належать кулики, такі як сірий зуйок (Pluvialis squatarola), кулик-широдзьобий (Calidris falcinellus) та кулик-курик (Calidris ferruginea), яких було переведено до категорії вразливих, а також червоноголовий кулик (Arenaria interpres) та чорноголовий кулик (Calidris alpina), яких було переведено до категорії "майже під загрозою зникнення".

"Завдяки новим технологіям і знанням, які зараз доступні, немає жодного виправдання повторенню таких трагедій. Ви не можете відновити вид після його зникнення", – каже Нікола Крокфорд, голова спільної робочої групи CMS/Birdlife з питань тонкодзьобих кроншнепів та спостерігач від BirdLife International в AEWA та CMS.

Екологи кажуть, що заходи зі збереження видів включають усунення основних небезпек. Це відновлення та належного утримання середовищ існування. І такі заходи часто допомагають відновити популяцію диких тварин, яким загрожувала небезпека.

Зокрема, у 2020 році МСОП знизив ризик, під яким перебуває птах виду рудий шуліка. Перед тим по всій Європі скоординовані зусилля, щоб скоротили кількість отруєнь та незаконного полювання завдяки посиленню правоохоронних органів, розслідувань та підвищення обізнаності. А практичне управління територіями в ключових державах ареалу покращило успіх розмноження та виживання.

Ще одною позитивною історією в останньому оновленні від МСОП є зростання популяції зеленої морської черепахи (Chelonia mydas), статус якої покращився з виду, що знаходиться під загрозою зникнення, до виду, що викликає найменше занепокоєння. За оцінками, світова популяція цього колись проблемного виду зросла приблизно на 28 відсотків з 1970-х років завдяки десятиліттям зусиль зі збереження.

