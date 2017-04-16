Порошенко з родиною приїхав на великодню службу (фоторепортаж)

Президент України Петро Порошенко разом зі своєю родиною присутній на великодній службі у Володимирському соборі Києва.

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Святкову літургію править патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет, передає ТСН. Глава держави приніс до собору кошики з пасками.

Як повідомляв УНІАН, до України привезли Благодатний вогонь з Єрусалима. Його було доставлено регулярним рейсом у міжнародний аеропорт "Бориспіль". Сьогодні вогонь роздадуть людям у багатьох церквах України.