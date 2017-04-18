Після скандалу з інтерв'ю росЗМІ Дорн обережно висловився про війну між Україною та РФ

Український співак Іван Дорн обережно висловився про свою позицію щодо того, що зараз відбувається між Україною і РФ.

В інтерв'ю Медузі він зазначив, що хотів би, щоб люди заспокоїлися і подивилися на те, що відбувається, з боку. Також співак вважає, що музику оточує риторика ненависті.

"І не стане менше (риторики ненависті - УНІАН.). І у нас теж. Я б хотів, щоб люди заспокоїлися і подивилися на те, що відбувається, зі сторони", - заявив Дорн.

При цьому, враховуючи досвід попереднього інтерв'ю росЗМІ він наголосив, що "будь-яка хитра фраза, з якої можна вичавити який-небудь заголовок, обов'язково буде заголовком й буде використана проти нього".

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"Тут не можна звинувачувати людей, як це робить російський або український уряд, це неправильно. Я за те, щоб все це скоріше закінчилося. Я не політик, а музикант. Музика - це те, що нас об'єднує, саме це я щоразу намагаюся донести на своїх концертах", - підкреслив Дорн.

Як повідомлялося, раніше Дорн в інтерв'ю російському журналісту назвав агресію Росії проти України "сваркою", а також відхрестився від інформації про те, що допомагав воїнам АТО. Також Дорн назвав росіян "братами".