Після скандалу з інтерв'ю росЗМІ Дорн обережно висловився про війну між Україною та РФ
Дорн наголосив, що він за те, щоб "все це швидше закінчилося".
Український співак Іван Дорн обережно висловився про свою позицію щодо того, що зараз відбувається між Україною і РФ.
В інтерв'ю Медузі він зазначив, що хотів би, щоб люди заспокоїлися і подивилися на те, що відбувається, з боку. Також співак вважає, що музику оточує риторика ненависті.
"І не стане менше (риторики ненависті - УНІАН.). І у нас теж. Я б хотів, щоб люди заспокоїлися і подивилися на те, що відбувається, зі сторони", - заявив Дорн.
При цьому, враховуючи досвід попереднього інтерв'ю росЗМІ він наголосив, що "будь-яка хитра фраза, з якої можна вичавити який-небудь заголовок, обов'язково буде заголовком й буде використана проти нього".
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"Тут не можна звинувачувати людей, як це робить російський або український уряд, це неправильно. Я за те, щоб все це скоріше закінчилося. Я не політик, а музикант. Музика - це те, що нас об'єднує, саме це я щоразу намагаюся донести на своїх концертах", - підкреслив Дорн.
Як повідомлялося, раніше Дорн в інтерв'ю російському журналісту назвав агресію Росії проти України "сваркою", а також відхрестився від інформації про те, що допомагав воїнам АТО. Також Дорн назвав росіян "братами".