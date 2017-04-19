Рішення про безвіз для України можуть підписати до 18 травня - МЗС

Рішення про запровадження безвізового режиму для України планують передати на затвердження Раді Європейського Союзу 11 травня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це в заявив під час засідання уряду перший заступник міністра закордонних справ Вадим Пристайко.

"26 квітня - це наступна дата, коли, скоріш за все, Комітет постійних представників ЄС підтвердить результати цього тріалогу європейської інституції по наданню Україні безвізового режиму. 11 травня, скоріш за все, це питання буде подано на ухвалення Раді ЄС. І найближчими датами, скоріше за все, 11-15, можливо, 18 травня, відбудеться підписання. Підписувати буде голова парламенту і мальтійське головування", - поінформував він.

За словами Пристайка, після цього кілька днів йде на публікацію ЄС цього документа.

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"З моменту публікації через 20 днів, необхідних структурою ЄС, щоб привести у відповідність всі прикордонні регламенти, з цього моменту Україна офіційно набуде статусу країни, громадяни якої можуть перетинати кордони ЄС, точніше Шенгенської зони, без віз", - зазначив він.

Як повідомляв УНІАН, 6 квітня Європарламент підтримав пропозицію Європейської комісії надати Україні безвізовий режим.

Після голосування в Європарламенті рішення має бути підтверджене на засіданні Комітету постійних представників країн-членів Євросоюзу (COREPER) з подальшим затвердженням Радою ЄС. Потім законодавчий акт має підписати президент Європарламенту і представник головуючої у ЄС країни (Мальта) з подальшою публікацією в Офіційному журналі ЄС. Рішення набуде чинності через 20 днів після публікації.