В МЗС РФ жаліються, що світова преса недостатньо висвітлює вторгнення їхніх "гумконвоїв" на окупований Донбас

16:24, 19 квітня 2017
Політика
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Захарова шкодує, що у західних ЗМІ немає статей про відправку "гумконвоїв".

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У Міністерстві закордонних справ РФ, де раніше обіцяли забезпечити іноземним журналістам доступ на окупований Донбас, звинуватили західні ЗМІ у недостатній увазі до відправки на Донбас так званих гуманітарних конвоїв. Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це на брифінгу в Москві сказала офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова.

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«Я б хотіла торкнутися тематики фейкових новин, фальшновин, які видаються за новини, але насправді є прямою дезінформацією. Сьогодні я озвучувала інформацію, яка говорить і наочно показує, що російська сторона відправила до «ДНР» і «ЛНР» понад 60 гуманітарних конвоїв», - сказала Захарова.

«З чого все починалося? Все починалося з твіттів і публікацій у західній пресі про те, що Росія почала збройне вторгнення на територію України, і гуманітарні конвої, білі фури з відповідним маркуванням видавалися за транспорт, що перевозить чи не бронетехніку», - стверджує вона.

При цьому Захарова додала, що зараз «чомусь всі мовчать, чомусь жодного конвою російського на території Донбасу ніхто не помічає, не твіттить, і статей на цю тему в західній пресі ми не бачимо і не побачимо».

Захарова заявила, що, за даними ЮНІСЕФ, кількість дітей, що потребують допомоги, на Донбасі досягла 1 мільйона, і ситуація ускладнюється блокадою. Відзначимо, за квітневими даними ЮНІСЕФ, у зоні конфлікту допомоги потребують 200 тисяч дітей.

Як повідомляв УНІАН, 22 лютого Захарова пообіцяла західним журналістам вирішити питання з їх акредитацією на тимчасово окупованому Донбасі і порадила озвучувати на брифінгах у Москві, що «наболіло» в питаннях роботи в тому регіоні.

Вона дорікнула західним ЗМІ у тому, що вони не працюють на сході України, і, за її словами, західних журналістів на Донбасі «можна перерахувати на пальцях».

У відповідь кореспондент зі Швейцарії зазначив, що їх не пускають на тимчасово окуповані території, незважаючи на звернення до ватажка «ДНР» Олександра Захарченка.

«Ми ж прекрасно розуміємо, що закид щодо того, що пан Захарченко не відповів на дзвінок, до мене адресувати несправедливо, але я хочу вам сказати таку річ: я думаю, що, почувши, а ми працюємо у прямому ефірі, швидше за все, є в мене таке відчуття, що про ваші складнощі у спілкуванні з людьми, які відповідають за роботу з пресою в Донбасі, вони почують. Приходьте частіше (на брифінги у МЗС РФ - УНІАН) і озвучуйте, що у вас наболіло, і вони почують», - сказала Захарова.

«Я думаю, що і вас сьогодні люди у Донецьку почують, щось мені підказує», - сказала Захарова на зауваження іншого кореспондента про те, що бойовики, які контролюють Донбас, вже кілька років не видають акредитацію для роботи на окупованих територіях.

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Теги: #війна#Захарова#гумконвой#МЗС РФ