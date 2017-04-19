Суд ООН у травні визначить розклад розгляду по суті справи "Україна проти Росії" - МЗС

У травні Міжнародний суд ООН визначить календарний розклад розгляду по суті справи "Україна проти Росії".

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це у середу в Гаазі в інтерв'ю журналістам після завершення слухання ухвали Суду щодо тимчасових заходів для Росії повідомила глава української делегації, заступник міністра закордонних справа України Олена Зеркаль.

"Зараз ми виходимо на наступну стадію - це розгляд справи по суті. У травні ми будемо тут збиратися сторонами, щоб Суд визначився, яким буде календарний розклад розгляду справи по суті", - сказала вона.

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Як повідомляв УНІАН, Міжнародний суд ООН сьогодні оголосив ухвалу, якою частково задовольнив запит України про застосування тимчасових запобіжних заходів до Росії. Тимчасові заходи стосуються Міжнародної конвенції про ліквідацію усіх форм расової дискримінації (CERD).

Суд ООН вказав, що Росія повинна утриматися від того, щоб продовжувати чи застосовувати обмеження на можливість кримським татарам зберегти свої інституції, включаючи Меджліс. За це рішення проголосували 13 суддів, проти - троє. Одностайно було ухвалено рішення, відповідно до якого Росія повинна гарантувати доступність освіти українською мовою.

Щодо звинувачень РФ у порушенні норм Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму Суд ООН вирішив, що Україна не надала достатньо доказів, які були б суттєвою базою для застосування тимчасових заходів.