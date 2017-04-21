Солом'янський суд Києва сьогодні о 15:00 обиратиме запобіжний захід Мартиненку

12:16, 21 квітня 2017
Політика
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САП вимагає обрання підозрюваному Мартиненку запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою 60 діб з альтернативою внесення застави 300 мільйонів гривень.

Мартиненку вчора, 20 квітня, було вручено повідомлення про підозру / Фото УНІАН

Солом'янський районний суд Києва сьогодні о 15.00 розгляне клопотання прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури про обрання запобіжного заходу колишньому народному депутату Миколі Мартиненку, який підозрюється у створенні злочинної організації та привласненні майна шляхом зловживання службовим становищем.

Про це САП повідомляє на своїй сторінці у Facebook.

При цьому зазначається, що САП вимагає обрання підозрюваному Мартиненку запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою 60 діб з альтернативою внесення застави 300 млн грн.

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В САП повідомляють, що засідання відбудеться за адресою: Вознесенський узвіз, 10 (колишня вулиця Смірнова-Ласточкіна, 10).

Як нагадали в антикорупційній прокуратурі, Мартиненку вчора, 20 квітня, було вручено повідомлення про підозру.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з 2013 року по 2016 рік злочинною організацією у складі службових осіб ДП «Східний гірничо-збагачувальний комбінат», службових осіб «Steuermann Investitions und Handelsgesellschaft mbH», а також групою осіб, які мали контроль над вказаними підприємствами, у тому числі Мартиненком, було вчинено розтрату коштів ДП «СхідГЗК» в розмірі 17,28 млн. дол. шляхом неправомірного укладення та подальшого виконання контракту купівлі-продажу уранового концентрату для ДП «СхідГЗК» через австрійську компанію-посередника Steuermann.

У подальшому вказані кошти перераховано з рахунків компанії Steuermann на рахунки офшорних компаній «Wargrave trading LLP» та «Dallas Fuel SA», після чого керівниками та учасниками злочинної організації обернуто на власну користь.

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Теги: #затримання Мартиненка#суд над Мартиненком