Бальчун хоче призначити керівником Придніпровськоі залізниці помічника зрадника Лебедєва
В понеділок на правлінні Укрзалізниці будуть призначені нові керівники регіональних залізниць.
Еспресо отримало список майбутніх керівників, яких просуває керівник УЗ Войцех Бальчун.
Так, керівником стратегічної прифронтової залізниці має стати Микола Кужавський, який офіційно працював помічником народного депутата від партії регіонів, а потім міністра оборони Павла Лебедєва.
Читайте такожБалчун оцінив розмір збитків "Укрзалізниці" від корупції в компанії
Нагадаємо, що робота Лебедєва призвела до повної втрати обороноздатності України в 2014 році. Сам Лебедєв втік до Криму.
Одеську залізницю має очолити В'ячеслав Єрьомін. У відкритих джерелах є інформація про те, що його дружина працює в компанії "Вертикаль груп", яка безпосередньо співпрацює з одеською залізницею.
Південно-західну залізницю має очолити людина близька до Василя Хмельницького Григорій Бевз.
І, нарешті, Донецьку залізницю має очолити Сергій Бугайов, якого, за даними джерел лобіює заступник Войцех Бальчуна Микола Нємцов.