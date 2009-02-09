У Кличка розуміють, що погнало Черновецького на іподром

Шулерство зі столичним бюджетом спонукало Черновецького до еволюції від боротьби з казино до проведення тоталізатора на київському іподромі. Так вважає депутат Київради від Блоку Віталія Кличка, лідер Української селянської демократичної партії Дмитро Андрієвський. На переконання політика, азартні верхогони, організовані цієї суботи столичним мером, містили ознаки зловживання адміністративним ресурсом та порушень низки законодавчих норм.

«Чому трансляція цього видовища проходила на муніципальному каналі, що фінансується за рахунок киян? Які правові підстави існують у КМДА для проведення азартних ігор? За які кошти була проведена потужна рекламна кампанія – аж до розсилки СМС-повідомлень? Скільки заробили на цьому фірми-посередники? Питань багато – і на всі ми отримаємо відповіді у правоохоронних та регуляторних органах. Наші юристи вже підготували відповідні запити», - наголосив політик.

На переконання Дмитра Андрієвського, вдатися до таких сумнівних шляхів наповнення бюджету Черновецького змусила катастрофічна ситуація зі столичним бюджетом. «Руйнуючи київський бізнес – основне джерело наповнення столичного бюджету – Черновецький фонтанує сумнівними та незаконними ініціативами, завдяки яким обіцяє виконувати соціальні програми у столиці», - підсумував депутат.