Мартиненко вперше прокоментував звинувачення НАБУ

Група осіб, яка контролює НАБУ, використовує його як політичний інструмент для боротьби з конкурентами та провокування дострокових парламентських і президентських виборів. Про це заявивМикола Мартиненко, повідомила його прес-служба.

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Він звернув увагу на те, що під час судового засідання у справі обрання йому запобіжного заходу до Солом’янського суду “терміново прибула команда контролерів за діями НАБУ на чолі з соратником Саакашвілі Сакварелідзе. Це свідчення системної залежності НАБУ від групи, яку у керівому складі бюро представляє Гізо Углава. Цей факт варто зафіксувати всім, хто слідкує за діяльністю НАБУ і усвідомити, що Бюро використовується у якості інструменту політичної боротьби і розвалу коаліції.Мета - дострокові парламентські вибори, щоб привести до парламенту свою політичну силу. Для Ситника і Углави вже зарезервовані місця у партії Саакашілі-Лещенка”.

“Їм потрібні щоденні шоу і сенсації. Це особливо важливо, коли результати діяльності бюро нульові. Щоденні звинувачення НАБУ на мою адресу– це образа за те, що їм не вдалося незаконно кинути менев СІЗО. Очевидно, грузинські акціонери НАБУ у болючій формі висловили пану Ситнику претензії за несправджені надії. Тому НАБУ видає заявипро те, що Миколу Мартиненка потрібно було терміново затримувати, бо він нібито розробляв “підступний план втечі”. Але детективиНАБУслабенько пишуть художні детективні тексти. Та й з логікоюпідлеглі Ситниканесильно дружить. Якщо я задумав утікати, то чому не залишився у США кілька днів тому? Чому я більше двох десятків разів повертався до України із закордонних поїздок? Чому всі ці півтора року перебував уКиєві і ні від кого не ховався?”, - запитує Мартиненко.

“Абсолютно в дусі грузинського кінематографу і твердження, що “підозрюваний втік до чиєїсь приймальні”. Насправді ж йдеться про офіційний партійний офіс “Народного фронту” на Кловському узвозі, де “прописані” приймальні наших депутатів. В мене там робоче місце з часу, коли я добровільно склав депутатський мандат. Тому художні заяви НАБУ – смішна спроба виправдати свою некомпетентність, заангажованість і зацикленість «акціонерів» бюро на наступних виборах”, наголосив екс-депутат.

“Звинувачення “Мартиненко відключив телефон” – це взагалі якийсь анекдот. Чи це вагома підстава для нової справи проти Миколи Мартиненка? НАБУ півтора роки малює проти мене фейки на основі проплачених публікацій члена їхнього угруповання Лещенка. Хлопці вирішили, що і рейтинг собі трохи піднімуть, і замовлення Лещенкового хазяїна з Росії виконають. Тому чого соромитись – НАБУ готове до того, щоб штампувати справи на підставі лише того, що обличчя конкретного політика дуже не подобається Саакашвілі, Углаві, Ситнику і Лещенку”, - підкреслив Микола Мартиненко.