Трамп і Порошенко зустрінуться після остаточного узгодження дій щодо тиску на РФ - Клімкін

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін сподівається найближчим часом відвідати США в рамках підготовки зустрічі президента України Петра Порошенка з президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Клімкін сказав журналістам.

Читайте такожПозитивних результатів на переговорах у Мінську немає, бо РФ блокує усі ініціативи – Клімкін

Говорячи про підготовку зустрічі президентів, міністр зауважив: "Нам потрібно побудувати результати".

Клімкін назвав візит держсекретаря США Рекса Тіллерсона до Москви 12 квітня "етапом у побудові того, яким чином ми можемо спільно тиснути на Росію, щоб вона почала врешті-решт діяти в логіці того, щоб піти з Донбасу".

Говорячи про орієнтовну дату зустрічі Порошенка і Трампа, він наголосив: "Це означає, що коли ми будемо мати можливість домовитись про всі чітко наші дії, яким чином далі діяти стосовно Росії…".

"Зараз ми знаходимося в дуже щільному контакті із всіма представниками адміністрації (Трампа). Я сподіваюся, що мені вдасться найближчим часом ще раз відвідати Вашингтон. Тобто, йде дуже щільний діалог", - запевнив Клімкін.