Трамп і Порошенко зустрінуться після остаточного узгодження дій щодо тиску на РФ - Клімкін
Клімкін сподівається найближчим часом відвідати США в рамках підготовки зустрічі Порошенко і Трампа.
Міністр закордонних справ України Павло Клімкін сподівається найближчим часом відвідати США в рамках підготовки зустрічі президента України Петра Порошенка з президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом.
Як передає кореспондент УНІАН, про це Клімкін сказав журналістам.
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Говорячи про підготовку зустрічі президентів, міністр зауважив: "Нам потрібно побудувати результати".
Клімкін назвав візит держсекретаря США Рекса Тіллерсона до Москви 12 квітня "етапом у побудові того, яким чином ми можемо спільно тиснути на Росію, щоб вона почала врешті-решт діяти в логіці того, щоб піти з Донбасу".
Говорячи про орієнтовну дату зустрічі Порошенка і Трампа, він наголосив: "Це означає, що коли ми будемо мати можливість домовитись про всі чітко наші дії, яким чином далі діяти стосовно Росії…".
"Зараз ми знаходимося в дуже щільному контакті із всіма представниками адміністрації (Трампа). Я сподіваюся, що мені вдасться найближчим часом ще раз відвідати Вашингтон. Тобто, йде дуже щільний діалог", - запевнив Клімкін.