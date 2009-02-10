У Держдумі РФ натякнули, що Тимошенко грошей під чесне слово не дадуть

Принциповою умовою надання Російською Федерацією 5-мільярдного кредиту Україні має бути надійне забезпечення позики. Про це заявив заступник голови комітету Держдуми РФ у міжнародних справах Андрій КЛІМОВ, повідомили УНІАН у прес-службі політичної партії «Єдина Росія».

"Надання кредиту - це цілком нормальний спосіб вирішення фінансово-економічних питань. Якби не було ситуації кінця грудня - початку січня, можна було б тільки порадіти за мудрість київських керівників, які намагаються цивілізовано оформити проблему. А проблема дуже проста: у них немає грошей, але їм потрібен газ. Проте питання в наступному: чим буде забезпечений кредит? Україна, як ми знаємо, на межі дефолту. Й давати такі гроші просто під чесне слово було б дивно", - сказав А.КЛІМОВ.

Він нагадав, що свого часу російська сторона пропонувала Києву дещо інший варіант вирішення проблеми.

"Ми пропонували розділити ризики неповернення грошей із міжнародним консорціумом, але, наскільки я знаю, деякі німецькі банки відмовилися від такого "щастя", - зазначив він.

А.КЛІМОВ підкреслив, що питання надання Україні кредиту - суто фінансове, а не політичне. "Політика тут може тільки перешкодити", - переконаний депутат.

Довідка УНІАН. Минулого тижня ЗМІ повідомили, що уряд України намагається отримати від РФ кредит на суму 5 млрд. дол.

7 лютого ц.р. газета "Дзеркало тижня", посилаючись на власні джерела, повідомила, що в першому раунді переговорів про надання Україні цього кредиту, який відбувся в Москві у п`ятницю, 6 лютого, від української сторони взяли участь заступник міністра фінансів Анатолій МЯРКОВСЬКИЙ, а також низка представників Міністерства закордонних справ і Національного банку.

Як повідомило джерело «ДТ» в українській делегації, під час зустрічі з міністром РФ Олексієм КУДРІНИМ було висунуто цілу низку додаткових умов отримання Україною кредиту. Зокрема, російська сторона чекає від української: ратифікації угоди про так званий «нульовий варіант» (так називається договір про розподіл майна колишнього СРСР, за яким Росія бере на себе всі борги Союзу, а решта колишніх республік відмовляється від своїх претензій на будь-яке майно СРСР); вирішення Україною питань з власністю колишнього СРСР за кордоном; вирішення спірних питань з російською власністю в Україні; визнання Україною державними боргами боргів українських підприємств перед Внешэкономбанком СССР.

Тим часом попередні фінансові умови можливої позики поки що тримають у секреті до затвердження сторонами.

Увечері 7 лютого прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО підтвердила інформацію про переговори про виділення Росією кредиту для України.

«Росія готова сприяти в підписанні таких кредитних угод», – сказала вона.

Водночас Ю.ТИМОШЕНКО заявила, що не відповідає дійсності інформація про умови, на яких Росія готова надати кредит.

9 лютого Мінфін РФ повідомив, що Україна просила у Росії кредит у 5 млрд. дол., але офіційного звернення поки не надходило.