У НАТО заявили про непохитну підтримку України

Голова Представництва НАТО в Україні, директор Офісу зв'язку НАТО в Україні Александер Вінніков запевняє у непохитній підтримці Альянсу України.

Про це він заявив у Національному університеті оборони України ім. Івана Черняховського, відкриваючи XVII міжнародний тиждень НАТО на тему: «НАТО після Варшавського саміту», повідомляє прес-служба Міноборони.

«Захід (тиждень НАТО – УНІАН) є ще одним підтвердженням того, що підтримка Альянсу України залишається непохитною. Ми продовжуємо вживати заходів для здійснення оборонних реформ. Співпраця з Національним університетом оборони України є головною передумовою реформування в секторі безпеки й оборони, тому що в системних реформах передусім потрібні зміни світогляду», - заявив Вінніков.

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«Програма міжнародного тижня пристосована спеціально до інтересів та потреб аудиторії, більшість в якій становлять офіцери українських Збройних сил - теперішні й майбутні керівники високого рівня, - наголосив він.