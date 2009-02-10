Тимошенко каже, що директив з «нульовим варіантом» в очі не бачила

Прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО спростовує можливість підписання кредитної угоди з Росією на умовах «нульового варіанту».

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО повідомила сьогодні на брифінгу, коментуючи оприлюднене Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ технічне завдання для урядової делегації на переговорах з Росією про виділення кредиту.

«Я в очі не бачила технічне завдання. Там немає підпису прем’єр-міністра. Я не знаю, звідки взялися ці ксерокопії, і я ніколи в житті не зроблю жодного кроку, який би був спрямований на ратифікацію «нульових угод», на будь-які інші речі, або на втрату для України газотранспортної системи», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Прем’єр-міністр підкреслила, що уряд проводитиме переговори з усіма країнами, які можуть надати Україні кредитні ресурси для покриття дефіциту бюджету. За її словами, йтиметься про довгострокові кредитні угоди на ринкових умовах.

«Мене дивує, що для дискредитації уряду зараз розгорнута така кампанія», - додала глава уряду.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні на засіданні РНБО Президент України Віктор ЮЩЕНКО заявив про неприпустимість надання згоди України на «нульовий варіант» задля отримання російського кредиту.

"Мене обурює той факт, що в рамках цих консультацій (про надання Росією кредиту Україні – УНІАН) без санкції глави держави, парламенту розглядається питання щодо рішення відносно "нульового варіанту", - сказав В.ЮЩЕНКО.

У цей момент прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО перервала виступ В.ЮЩЕНКА. Вона сказала: «Це не відповідає дійсності».

У відповідь на це зауваження В.ЮЩЕНКО попросив главу Секретаріату Президента України Віктора БАЛОГУ принести директиви, які прем’єр-міністр України видала двом заступникам керівників Міністерства закордонних справ та Міністерства фінансів України. Після цього В.ЮЩЕНКО процитував технічне завдання на закордонне відрядження до Російської Федерації. "Одинадцятий пункт – перспективи ратифікації угоди про "нульовий варіант", - підкреслив він.

Глава держави нагадав, що йдеться про відмову України від майнових прав на об’єкти колишнього Радянського Союзу.

Довідка УНІАН. Минулого тижня ЗМІ повідомили, що уряд України намагається отримати від РФ кредит на суму 5 млрд. дол.

7 лютого ц.р. газета "Дзеркало тижня", посилаючись на власні джерела, повідомила, що в першому раунді переговорів про надання Україні цього кредиту, який відбувся в Москві у п`ятницю, 6 лютого, від української сторони взяли участь заступник міністра фінансів Анатолій МЯРКОВСЬКИЙ, а також низка представників Міністерства закордонних справ і Національного банку.

Як повідомило джерело «ДТ» в українській делегації, під час зустрічі з міністром РФ Олексієм КУДРІНИМ було висунуто цілу низку додаткових умов отримання Україною кредиту. Зокрема, російська сторона чекає від української: ратифікації угоди про так званий «нульовий варіант» (так називається договір про розподіл майна колишнього СРСР, за яким Росія бере на себе всі борги Союзу, а решта колишніх республік відмовляється від своїх претензій на будь-яке майно СРСР); вирішення Україною питань з власністю колишнього СРСР за кордоном; вирішення спірних питань з російською власністю в Україні; визнання Україною державними боргами боргів українських підприємств перед Внешэкономбанком СРСР.

Тим часом попередні фінансові умови можливої позики поки що тримають у секреті до затвердження сторонами.

Увечері 7 лютого прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО підтвердила інформацію про переговори про виділення Росією кредиту для України.

9 лютого Мінфін РФ повідомив, що Україна просила у Росії кредит у 5 млрд. дол., але офіційного звернення поки не надходило.