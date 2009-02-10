Богатирьова: Тимошенко фактично привела на український ринок посередника

Секретар Ради національної безпеки і оборони Раїса БОГАТИРЬОВА заперечує наявність у проекті рішення РНБО пункту про відновлення діяльності компанії “РосУкрЕнерго” на українському газовому ринку.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона повідомила сьогодні на брифінгу.

«Мова про “РосУкрЕнерго” чи будь-якого іншого посередника не йшла, в рішенні немає жодного пункту», - сказала вона, коментуючи сьогоднішню заяву прем`єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО.

Водночас Р.БОГАТИРЬОВА зазначила, що прем’єр-міністр, яка так різко виступає проти “РосУкрЕнерго”, фактично привела на український ринок іншого посередника «Газпромзбут Україна».

Як повідомляв УНІАН, Ю.ТИМОШЕНКО заявляла, що головна мета сьогоднішнього засідання Ради національної безпеки і оборони - повернути компанію “РосУкрЕнерго” на ринок України.

За її словами, це передбачено у проекті рішенні РБНО.

«Якщо буде збережено таке рішення РНБО, яке зараз нам роздали в якості проекту, де немає жодного слова правди, і через слово повертаються, по суті справи, корупційні оборудки “РосУкрЕнерго”, то я обов’язково оскаржу, як законослухняна громадянка, це рішення, яке буде оформлено указом Президента, в суді і буду добиватися правди», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.